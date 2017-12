O palco da festa de Réveillon de Florianópolis começou a ser montado na terça-feira, às 8 horas da manhã. A expectativa é que ele fique pronto em 30 de dezembro, apenas um dia antes da festa da virada. A estrutura no trapiche da Beira-mar Norte terá 16 metros de largura e 12 metros de comprimento, com uma altura máxima de 10 metros.

O show pirotécnico na região central de Florianópolis terá 12 minutos de duração com o apoio de três balsas na Baía Norte. Além da região central, a queima de fogos também acontecerá, com menor duração, nos Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Armação, Pântano do Sul, Campeche, Tapera e Ribeirão da Ilha.

Com shows programados entre as 20h e as 2h no bolsão do trapiche, a Beira-Mar Norte contará com mais de 100 banheiros químicos para o público. As apresentações musicais ficam por conta de artistas locais, com destaque para a banda Dazaranha.

Confira os horários:

20h - Cores de Aidê

21h - Kadência do Samba

22h - Hit Me

23h - Marelua

0h15 - Dazaranha

