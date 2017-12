Foto: Divulgação / Arquivo pessoal

O biersommelier de Blumenau Doug Melro (foto) será o único catarinense entre os mais de 200 juízes que julgarão mais de 8 mil cervejas no World Beer Cup, concurso organizado a cada dois anos nos Estados Unidos. O concurso deste ano ocorrerá em Nashville, capital do estado de Tennessee, de 28 a 30 de abril do próximo ano.

Está é a segunda vez que Doug participa do evento, um dos mais importantes do mundo cervejeiro.

Reforço na ESCM

Já a Escola Superior de Cerveja e Malte tem o terceiro melhor sommelier de cervejas do mundo como coordenador. Rodrigo Sawamura ficou em terceiro lugar no Beer Sommeliers World Cup 2017, resultado que o consagra como melhor profissional do país.

A primeira missão do sommelier foi a formatação do curso de Master em Estilos. Inédita na instituição e resultado da demanda do mercado, a capacitação será anual e já teve processo seletivo encerrado para 2018.

