O Brasil viveu um retrocesso nos últimos anos do ponto de vista econômico como consequência de escolhas políticas, mas também da sociedade, Regina Nunes, chefe do escritório da Standard & Poor's para o Brasil e América Latina.

Segundo Regina, a agência de classificação de risco acompanhou a história recente no Brasil, quando muito aconteceu no País, até que conseguisse chegar a 2008 numa categoria com liquidez, com "o famoso grau de investimento", lembrou ela, durante o seminário "Reavaliação do Risco Brasil", no centro cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio.

"Infelizmente houve todo um retrocesso do ponto de vista econômico, devido a várias políticas e decisões da própria sociedade. Nada é decidido só por um lado", afirmou Regina.

A chefe da S&P ressaltou que os analistas da agência fazem análises independentes para tentar prever como os dados atuais podem influenciar a capacidade de pagamento do País no futuro.

"Mesmo que estivéssemos numa situação melhor do que a que estamos no País, sempre o que importa é como vamos nos comportar para frente", frisou Regina Nunes.