Paris acolherá cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo o mexicano Enrique Peña Nieto e o espanhol Mariano Rajoy, em uma cúpula do clima que será realizada em 12 de dezembro, anunciou a Presidência francesa.

No encontro organizado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, também estarão presentes celebridades envolvidas na luta contra as mudanças climáticas.

Entre elas, está confirmada a presença do ator americano Leonardo DiCaprio, do empresário Bill Gates, do ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e do ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, cuja fundação participa do financiamento do encontro.

Esta cúpula, chamada "One Planet Summit", ocorrerá após a decisão dos Estados Unidos de sair do histórico Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, que estabelece um plano de ação mundial para impedir que a temperatura global aumente mais de 2ºC em relação à era pré-industrial.

A Presidência francesa assinalou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não participará da cúpula, será substituído pelo encarregado de negócios da embaixada americana em Paris.

Também estarão presentes António Guterres, secretário-geral da ONU, e Jim Yong Kim, presidente do Banco Mundial, representantes de bancos centrais, empresas e ONGs.

A Presidência francesa indicou que serão realizados vários anúncios importantes após este encontro internacional.

* AFP