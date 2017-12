Um homem de 38 anos morreu na manhã desta sexta-feira no Km 193 da BR-470, em Pouso Redondo. O acidente entre um GM S10, com placas de Agrolândia, e uma carreta Scania, de Fraiburgo, aconteceu por volta das 9h e o passageiro do carro não resistiu aos ferimentos.

O condutor da S-10 e o outro passageiro sofreram lesões e foram encaminhados ao Hospital de Pouso Redondo. O condutor do Scania nada sofreu. Esta é a 74ª morte registrada na BR-470 no trecho que corta o Vale do Itajaí - de Navegantes a Pouso Redondo - apenas em 2017.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Rio do Sul, no local, na região da Serra da Santa, são recorrentes os acidentes, normalmente iniciadas com aquaplanagem ou derrapagem de um veículo, em especial, durante ocorrência de chuvas.

A recomendação é de que todos os usuários da rodovia reduzam a velocidade durante a chuvas, revisem o desgaste dos pneus e aumentem a distância de segurança do veículo da frente, principalmente em dias de grande movimentação e formação de congestionamentos.

Leia mais:

Acidente com vítimas causa engavetamento na BR-470, em Ibirama