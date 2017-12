Andar de ônibus em Florianópolis ficará mais caro a partir de 1º de janeiro de 2018. E o reajuste, previsto no contrato de concessão firmado entre a Prefeitura da Capital e o Consórcio Fênix, vencedor daquele processo, será feito acima da inflação no período. O aumento de 7,39%, que fará as passagens saltarem de R$ 3,70 para R$ 3,98 no cartão, e de R$ 3,90 para R$ 4,20 no dinheiro, ocorrerá a partir de 1º de janeiro. Nos últimos 12 meses, a inflação, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 2,70%, menos da metade do reajuste feito pelo Município.

Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura da Capital lembra que, desde 2014, quando foi feita a licitação do transporte coletivo, o Executivo municipal é obrigado fazer a revisão dos valores da tarifa anualmente. Essa exigência consta do edital de licitação do transporte público, cujo único participante foi o consórcio formado pelas mesmas empresas que operam o sistema há décadas.

A justificativa principal do Município para o aumento que vai doer no bolso dos usuários de ônibus é um reajuste salarial de motoristas e cobradores, acertado em acordo coletivo entre trabalhadores e empresas durante o ano, de 7,13% e do aumento do óleo diesel de 15,74%. Com isso, o reajuste base da tarifa na cidade será de 7,39% a partir de segunda-feira, dia 1º de janeiro.

Na composição da tarifa, o reajuste concedido aos trabalhadores representa 3,28% enquanto o aumento do preço do combustível impacta em 2,36% do total. Ou seja, esses dois componentes somados representam 5,64% do montante: 7,39%.

— Os reajustes dos combustíveis foram frequentes este ano, além de aumentos salarias e outros itens. De acordo com a previsão do contrato, temos que fazer o reajuste levando tudo isso em conta. É uma decisão técnica com auditoria do Tribunal de Contas — detalha o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Marcelo Roberto da Silva.

A tarifa paga com cartão, que representa 82% dos usuários do transporte coletivo de Florianópolis, terá variação de R$ 0,28 centavos (R$ 3,98), enquanto a paga em dinheiro, ao embarcar no ônibus fora dos terminais, terá ajuste de R$ 0,30 centavos (R$ 4,20).