O Grupo Executivo de Mercado e Preço (GEMP) da Petrobras decidiu revisar seu cálculo de paridade com preços internacionais para o diesel. Com isso, o preço do combustível cairá 5,7% a partir da zero hora deste sábado, 2).

"A decisão mantém inalterada a política de preços em vigor, reafirmando o compromisso da companhia de operar sempre com margem positiva acima da paridade internacional, além de refletir os movimentos de preços observados nos mercados internacionais de derivados", afirma a Petrobras em comunicado.

Já a gasolina terá seu preço reajustado em 1,9%. Segundo a estatal, o aumento se explica principalmente pela variação da cotação do produto no mercado internacional.

A Petrobras afirma ainda que o aumento das importações tem reduzido a sua participação de mercado, que hoje está em 72% no diesel e 88% na gasolina. A expectativa da companhia é que o novo sistema de precificação do diesel não tenha impacto nas receitas, por conta da perspectiva de ganhos de mercado.