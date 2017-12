O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira com uma realização de lucros pelos mercados após a extensão do acordo de redução da oferta mundial de petróleo.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em janeiro recuou 89 centavos e ficou em 57,47 dólares no New York Mercantile Exchange.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para fevereiro fechou a 62,45 dólares, após perder 1,28 dólar em relação a sexta-feira.

"Não houve grandes novidades desde o anúncio do prolongamento do acordo de Viena", alcançado na quinta-feira entre a Opep e produtores, disse Phil Flynn do Price Futures Group.

"Um velho ditado afirma que um mercado com tendência à alta deve ser alimentado todos os dias, e esse não é caso no momento", acrescentou.

O petróleo vem em alta há várias semanas, porque o acordo era considerado muito provável.

Investidores aproveitaram esta segunda-feira para realizar os lucros, disse Bill O'Grady da Confluence Investment.

A Opep e seus sócios, entre eles a Rússia, decidiram continuar a limitar sua produção até o fim de 2018, para ajudar a aumentar os preços.

O limite de produção vale desde janeiro, já foi renovado em maio e inclui 24 países, liderados por Arábia Saudita e Rússia, dois dos três maiores produtores de petróleo do mundo.

