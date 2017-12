Uma operação da Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira combate o crime organizado na comunidade Frei Damião, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Desde as 5h, 200 policiais trabalham no local para o cumprimento de mandados de busca e apreensão com o intuito de apurar a atuação de uma facção criminosa catarinense no bairro.

O subcomandante-geral da PMSC, coronel Araújo Gomes, revela que a comunidade foi detectada como uma área de influência do crime organizado, por isso a necessidade de busca de materiais do grupo em alguns locais. Os policiais encontraram armas, drogas e prenderam quatro pessoas, segundo um levantamento inicial.

Os presos em flagrante serão levados para a Polícia Civil, enquanto o material da facção apreendido ficará a cargo do Ministério Público. Mesmo com o fim da operação nesta sexta, a PM ficará na comunidade por um período não divulgado oficialmente.

Gomes diz que o objetivo é desenvolver ações de repressão e envolvimento com a comunidade, nos mesmos moldes em que ocorreu recentemente na Vila União, no Norte da Ilha. Os moradores locais receberam uma apresentação da banda da PM, além de as crianças terem sido levadas para uma visita ao batalhão da corporação.

Leia também:

Onze ônibus são atacados em Blumenau