Poder aquisitivo dos britânicos vai continuar em baixa em 2018, com prognóstico de que os salários reais fiquem estáveis em meio ao Brexit - alertou o centro de pesquisa Resolution Foundation nesta quarta-feira (27).

Em seu estudo, o instituto estima uma pressão maior sobre a renda do Reino Unido no começo de 2018, o que vai impedir que o salário real, que leva em conta a inflação, cresça no ano.

Os britânicos devem continuar a apertar os cintos. O poder aquisitivo vem caindo há vários meses, já que a alta dos salários é inferior à inflação, que superou os 3% em novembro.

A debilidade da libra desde o referendo do Brexit, em junho de 2016, sustenta a alta dos preços.

"2017 foi um ano difícil para o padrão de vida com a volta da pressão sobre os salários", indicou Torsten Bell, da Resolution Foundation.

* AFP