A polêmica envolvendo o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) virou o principal tema da cerimônia de assinatura de contratos de financiamento com empresas estaduais de saneamento básico, nesta sexta-feira, dia 29. Segundo Marun, a solenidade é a prova de que o governo não está chantageando governadores em troca de apoio à reforma da Previdência. Durante o evento, o ministro Alexandre Baldy (Cidades) e o governador Marconi Perillo (GO) saíram em defesa de Marun.

Na última terça-feira (26), Marun admitiu que o governo espera reciprocidade daqueles governadores que têm recursos a serem liberados no que tange à questão da reforma. Nesta sexta, ele afirmou que foi mal interpretado e que quis dizer que os "parceiros" do governo possuem uma relação melhor com o Palácio do Planalto, mas que todos podem ser beneficiados. Ele voltou a declarar que não abrirá mão de pleitear apoio à reforma, mas ponderou que isso não envolverá nenhuma condicionante.

Marun disse ainda, em conversas com jornalistas, que "a melhor estratégia de defesa é o ataque". Na quinta-feira, 28, ele havia subido o tom em nota divulgada como resposta aos governadores que se manifestaram contra a sua recente declaração. "A reação daqueles que querem continuar omitindo a participação do Governo Federal nas ações resultantes de financiamentos obtidos junto aos bancos públicos só se justifica pela intenção de buscar resultados eleitorais exclusivamente para si", escreveu o ministro.