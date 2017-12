A 2ª Delegacia Regional (DRP) de Polícia Civil de Joinville, em parceira com a ONG Criança Desaparecida, iniciou campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças em praias do Litoral Norte de Santa Catarina. A ação começou na última sexta-feira (22) e continuará até o final da Operação Veraneio, em março.

A unidade móvel percorrerá as praias de São Francisco do Sul, Itapoá, Barra do Sul e Balneário Camboriú, às sextas-feiras, sábados e domingos. De acordo com Renato Carneiro do Amaral, policial e membro da ONG Criança Desaparecida, dois policiais civis distribuirão, durante a temporada, materiais educativos com dicas aos pais e pulseiras de identificação que não saem na água para os pequenos.

No site da entidade, há uma lista com 18 crianças desaparecidas de Santa Catarina e do Paraná, a lista conta com o perfil completo e o local onde foi vista pela última vez. Desde 2011, a ONG já ajudou a encontrar 141 crianças.

— Temos certeza que com essa campanha reduzimos a possibilidade de ocorrer casos de desaparecimento — afirma.

Foto: Polícia Civil de Joinville / Divulgação

Ainda de acordo com Renato, é fundamental que os pais redobrem os cuidados nesta época do ano. Ele orienta os pais a identificarem as crianças com uma pulseirinha, aumentar os cuidados onde tiver muitas pessoas reunidas e nunca deixá-las ir ao banheiro público sozinho.

Dicas de segurança

— Ensine à criança o seu nome completo, nome dos seus responsáveis, seu endereço, telefone e referências. Mas, se houver dificuldades para memorizar, faça ela utilizar pulseiras de identificação com o nome dos pais e telefone;

— Oriente a criança a não aceitar presentes, alimentos e caronas sem seu consentimento;

— Sempre acompanhe as crianças ao banheiro público. Se não puder, peça a alguém de confiança;

— Não tire os olhos da criança. Se alguém adulto desconhecido aproximar-se, acompanhe ainda mais atentamente;

— Evite lugares muito lotados;

— Em locais com piscina, redobre os cuidados;

— Em caso de se perder da criança, procure rapidamente um agente público devidamente identificado.

