A Polícia Militar de Blumenau está perseguindo um grupo de cerca de 10 homens armados na região do Progresso. A busca começou na Rua Ruy Barbosa, no local onde um homem de 22 anos foi assassinado na quinta-feira à tarde, e o grupo é suspeito de ter relação com o homicídio.

Os homens teriam fugido em direção a um matagal e o helicóptero Águia de Joinville foi acionado e está em Blumenau auxiliando na busca. A PM pede que qualquer movimentação estranha notada por moradores seja comunicada pelo telefone 190.

Segundo fontes da PM, os disparos feitos contra o antigo posto do batalhão na Escola Agrícola são relacionados à perseguição e seriam para tirar a atenção das viaturas na região Sul da cidade.