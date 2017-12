Uma ponte na Rua Antônio Egydio Martins, no bairro Valparaíso, cedeu durante a passagem Um caminhão carregado de pó de brita na tarde desta quinta-feira.

Caminhão caiu em ribeirão após ponte ceder no bairro Valparaíso, em Blumenau Foto: John Kader / Arquivo pessoal

John Kaader, morador da região, conta que a queda da ponte isolou cerca de dez famílias que moram do outro lado do ribeirão. Segundo ele, a ponte é antiga e já não estava em boas condições. O peso do caminhão fez com que as tábuas cedessem e o veículo caíssem na vala por onde corre o ribeirão. Os moradores estão utilizando uma escada para atravessar o leito.

A assessoria de comunicação da prefeitura de Blumenau informou que a Diretoria de Serviços Urbanos já está acompanhando a situação desde a tarde desta quinta-feira quando a Guarda Municipal de Trânsito recebeu o chamado da comunidade informando o acidente, às 16h16min.

A manutenção da ponte está agendada para este sábado. Segundo as informações da prefeitura, a primeira ação é a retirada do caminhão de dentro do ribeirão, que deve ser feito pelo proprietário. Ele se comprometeu a retirar o veículo do local ainda nesta sexta-feira. Após isso, a prefeitura fará a manutenção da ponte.