O ministro português de Finanças, Mário Centeno, foi eleito presidente do Eurogrupo, anunciou nesta segunda-feira (4) o Conselho Europeu, pelo Twitter.

O novo presidente "vai assumir suas funções em 13 de janeiro de 2018", indicou a instituição.

Centeno foi eleito por seus pares da zona do euro no segundo turno de votação, contra o luxemburguês Pierre Gramegna, após a saída dos outros dois candidatos após o fim do primeiro.

* AFP