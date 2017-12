O ministro português de Finanças, Mário Centeno, foi eleito presidente do Eurogrupo, anunciou nesta segunda-feira (4) o Conselho Europeu, pelo Twitter.

O novo presidente "vai assumir suas funções em 13 de janeiro de 2018", indicou a instituição.

Centeno foi eleito por seus pares da zona do euro no segundo turno de votação, contra o liberal luxemburguês Pierre Gramegna.

Os outros dois candidatos, a letã Dana Reizniece-Ozola e o eslovaco Peter Kazimir, se retiraram após o fim do primeiro turno.

Iniciante na política quando entrou para o governo, em 2015, Centeno, professor de Economia de 50 anos, sem partido definido, às vezes definido como centrista, ou liberal, se transformou rapidamente em um dos pesos-pesados do Executivo português.

Eleito para um mandato de dois anos e meio, o presidente do Eurogrupo comanda as reuniões mensais do bloco da moeda única europeia, cujo objetivo principal é coordenar as políticas econômicas nacionais em uma Eurozona que, nos próximos anos, aspira uma integração maior.

E representa ainda um dos cargos de maior peso na União Europeia (UE), ao lado dos presidentes da Eurocâmara, Antonio Tajani, da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk - todos conservadores -, e da chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini (social-democrata).

Mário Centeno deve liderar principalmente os projetos para a reforma da zona do euro, nos quais os Estados-membros estão trabalhando há meses.

