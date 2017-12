O prazo para que a população faça a biometria obrigatória termina em dezembro em 10 cidades de Santa Catarina. Já na próxima sexta-feira, os municípios de Balneário Piçarras, Corupá, Jaraguá do Sul e Penha finalizam a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico obrigatório. Em Balneário Camboriú, Botuverá, Brusque, Camboriú, Guabiruba e Itajaí o prazo foi ampliado para o dia 15 de dezembro, em função da baixa procura no início do processo e pela quantidade maior de eleitores.

O total de comparecimento dos eleitores em algumas dessas cidades ainda não atingiu a meta estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral de SC (TRE-SC). Em Balneário Piçarras, por exemplo, apenas 49,94% dos eleitores fizeram o cadastramento biométrico obrigatório. Já em Penha, 49,63%, e em Balneário Camboriú, 58,15%.

Os eleitores devem agendar o atendimento pelo site do TRE-SC e apresentar-se no local indicado portando documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento militar – para os homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título.

Quem não comparecer até o prazo de término da revisão deve agendar o seu atendimento também pelo site do TRE-SC o mais rápido possível para regularizar, sem cobrança de multa e sem prejuízos, a sua situação eleitoral.

