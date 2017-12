Dois idosos precisaram ser resgatados depois que um presépio pegou fogo em uma residência no bairro Maluche, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no presépio que estava na sala da casa, no piso térreo, e se alastrou. No andar superior, duas pessoas ficaram presas.

Guido Paulo Sassi, 83 anos, e Rita Maria Zucco Sassi, 81, foram retirados da casa com a ajuda de pessoas que passavam pelo local e receberam os primeiros atendimentos ainda na sacada da residência. Na sequência, eles foram encaminhados ao Hospital Azambuja com intoxicação por inalação de fumaça e queimaduras.

O fogo foi controlado com o uso de extintores e o material queimado foi retirado do local.

