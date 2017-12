O presidente do Iêmen, Abd Rabbo Mansur Hadi, ordenou a suas tropas que reconquistem a capital do país, Sanaa, com o apoio da coalizão liderada pela Arábia Saudita, anunciou nesta segunda-feira um integrante de sua equipe.

"O presidente deu como ordem a seu vice-presidente Ali Mohsen Al-Ahmar, que está em Marib (ao leste de Sanaa), que ative o avanço das tropas até a capital", controlada pelos rebeldes huthis, acusados vínculos com o Irã, afirmou à AFP a fonte, sob anonimato.

A operação recebeu o nome de "Sanaa árabe".

* AFP