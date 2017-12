O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu a seu colega americano, Donald Trump, uma "cooperação pragmática" em 2018 - informou o Kremlin neste sábado (30).

"É especialmente necessário um diálogo russo-americano construtivo para reforçar a estabilidade estratégica no mundo", defende o Kremlin em um comunicado do presidente russo dirigido aos líderes mundiais por ocasião do Ano Novo.

* AFP