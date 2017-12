O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu a seu colega americano, Donald Trump, uma "cooperação pragmática" em 2018 - informou o Kremlin neste sábado (30).

"É especialmente necessário um diálogo russo-americano construtivo para reforçar a estabilidade estratégica no mundo", defende o Kremlin em um comunicado do presidente russo dirigido aos líderes mundiais por ocasião do Ano Novo.

Putin também se dirigiu a dirigentes de ex-repúblicas soviéticas; ao presidente francês, Emmanuel Macron; a seu colega sírio, Bashar al-Assad; e à chanceler alemã, Angela Merkel.

Em sua mensagem a Al-Assad, com quem se reuniu durante uma visita surpresa a uma base russa na Síria no início do mês, Putin manifestou sua "sincera esperança em que, no Ano Novo, continue havendo na Síria mudanças-chave para melhor".

Segundo o comunicado, Putin disse a Al-Assad que "a Rússia continuará mostrando todo tipo de apoio à República Árabe Síria para proteger sua soberania estatal, sua unidade e sua integridade territorial".

Moscou se envolveu no conflito sírio em setembro de 2015, com uma campanha aérea em apoio ao Exército de Al-Assad.

No começo de dezembro, Putin ordenou uma retirada parcial do Exército russo da Síria.

* AFP