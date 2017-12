Os radares das rodovias federais de Santa Catarina, que estavam desligados desde o início de de novembro, foram religados a partir de 21 de dezembro. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelas vias, nesta quarta-feira (27).

Segundo o Dnit, todas as empresas foram avisadas de que poderiam retomar a fiscalização no último dia 20 e se comprometeram reativar os serviços de fiscalização de velocidade. Conforme o departamento, é possível que um ou outro equipamento não esteja funcionando porque depende de vistoria regular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

As rodovias que ficaram sem a fiscalização eletrônica dos pardais foram a BR-470, que liga o Vale do Itajaí ao Litoral Norte; a BR-282, principal acesso dos moradores do Oeste do Estado; e a BR-280, que dá acesso às praias de São Francisco do Sul, no Norte. O trecho Sul da BR-101, entre Palhoça e o Rio Grande do Sul, também é administrado pelo órgão público.

Segundo o DNIT, o desligamento ocorreu em função de restrição orçamentária por parte da União. "Esclareço que o DNIT havia suspendido o funcionamento de parte de seus 3.005 radares de velocidade instalados nas rodovias federais, inicialmente por questão de restrição orçamentária, já resolvida", justificou o departamento por meio de nota.

As únicas rodovias que não ficaram sem a fiscalização eletrônica foram as concedidas para a administração privada, que são a BR-116, No Planalto Norte do Estado, e a BR-101, entre a divisa com o Paraná e Palhoça, que são administradas pela Arteris Litoral Sul e Planalto Sul.

Na avaliação do chefe da comunicação social da PRF-SC, Adriano Fiamoncini, o problema maior foi quando as empresas cobriram alguns dos radares, o que alertou os motoristas sobre o desligamento.

— É procupante, o controle de velocidade é essencial para a redução de acidentes — disse Fiamoncini.

Segundo a PRF, as quatro rodovias administradas pelo Dnit registraram juntas 5,6 mil acidentes, 5,3 mil feridos e 227 mortos. O levantamento leva em consideração as rodovias BR-280, BR-282, BR-470, e o trecho sul da BR-101, no período de 1º de janeiro a 25 de dezembro deste ano.

Segundo o DNIT, o contrato original com as empresas responsáveis pela manutenção dos radares terminou no início do ano. Desde então, o serviço é mantido por meio de contrato emergencial. O departamento alega que um novo edital de licitação já foi providenciado no ano passado, porém, o processo está emperrado na Justiça em função de recursos solicitados pelas empresas que estão concorrendo ao processo licitatório.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo DNIT:

Esclareço que, como já é de conhecimento, o DNIT havia suspendido o funcionamento de parte de seus 3.005 radares de velocidade instalados nas rodovias federais, inicialmente por questão de restrição orçamentária, já resolvida. Foram mantidos os redutores instalados nas travessias urbanas, que são aqueles com display que mostra a velocidade ao passar pelo equipamento. Assim, a maior parte dos radares de velocidade continuava funcionando.

Com o recurso garantido, o DNIT autorizou hoje (20/12) o retorno do serviço prestado pelas empresas. Lembramos que, pelo contrato válido até 2 de janeiro, as empresas recebem pela faixa (de trânsito) fiscalizada/mês. Não há mais restrição ao funcionamento dos radares, no momento.

