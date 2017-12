O Parque de Coqueiros, em Florianópolis, foi reaberto oficialmente neste domingo, 03. Depois de um período com obras para recuperação da pista atlética, instalação de novos bancos, brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência e um novo espaço para animais de estimação, o parque voltou a receber crianças, adultos e idosos, que trataram de aproveitar este lindo dia de sol.

Para marcar a reinauguração do espaço, uma programação especial, com festival de cerveja artesanal, food trucks, brincadeiras infantis e troca-troca de livros. O bancário Carlos Brum, de 61 anos, aproveitou o começo da tarde para refrescar a garganta com um chope enquanto lia a biografia de Leon Trótsky, "O Homem que Amava os Cachorros".

— A cerveja está boa demais, bem gelada. A única ressalva é que achei pouca mesa na sombra para tanta gente. Mas de resto, está excelente. Estou conversando com meus amigos do clube de xadrez para virmos aqui fazer um "Xadrez no Parque", para se divertir e ensinar as crianças.

Carlos Brum aproveitou a sombra para ler um livro e tomar chope Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Lucas de Souza, de 38 anos, e a esposa Marcelle Ramos tiraram a manhã para passear com as cachorras Mia e Meg. Aproveitaram, também, para desfilar a camisa de futebol que orgulhou o país nesta semana e ver de perto a revitalização do parque.

— Eu já desfilava com a camisa antes de ser tri (campeão da Copa Libertadores), agora dá ainda mais orgulho. A reforma ficou muito legal, agora a pista atlética está sem buracos, bem sinalizada tanto para pedestre quanto para os ciclistas. Gostei também que agora tem quadra de vôlei. É uma alternativa a mais para quem mora na região — disse Lucas.

Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

A dentista Fernanda Benedetti, de 40 anos, foi com o marido e o filho Francisco, de 3 anos, ver de perto o resultado das obras no Parque de Coqueiros. Enquanto o marido andava de skate, ela brincava com o filho no balanço.

— Sempre gostei do parque, agora ficou melhor. Gosto de vir para cá porque é bem arborizado, dá pra brincar legal com as crianças.

Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

Legal pra cachorro

Uma das grandes novidades da revitalização do Parque de Coqueiros é o novo Pets Place, espaço destinado para cães de estimação. A farmacêutica Ana Carolina Machado, de 33 anos, saiu do bairro Córrego Grande com seu cachorro Buddy para ver de perto o resultado.

— Como meu cachorro é grande, achamos melhor trazer em um espaço maior, onde ele pode interagir com outros cachorros. Apesar de não ser muito grande, esse espaço deu um ganho para o parque. É legal proque a gente pode soltar os cachorros e ainda curtir uma sombrinha.

Rapidinho o golden retriever de Ana Carolina fez amizade. Aos pulos, lambidas e mordidas, Buddy se divertiu com o cachorro Aiko, da mesma raça, levado pelo morador de São José, Paulo Mayer, de 30 anos.

— Esse espaço pet é um diferencial para quem tem cachorros. A gente pode soltá-los e ver essa felicidade deles — afirmou Paulo.

