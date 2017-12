O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), elaborou relatório e voto e encaminhou o processo para análise do revisor na sexta-feira, dia 1º. O caso se refere ao apartamento tríplex no Guarujá (SP) e não há previsão de data para o julgamento.

O ex-presidente foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em 1ª instância. O TRF-4 é o tribunal de apelação.

Segundo a Corte Federal, o revisor fará o mesmo trabalho: analisará todo processo para elaborar seu voto. Após esta etapa, o revisor passará o processo para o terceiro magistrado da oitava turma, que também analisará todo o processo. É o revisor que marca dia do julgamento. Os votos só serão conhecidos no dia do julgamento.