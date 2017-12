A posse de Donald Trump, os desastres naturais, o drama dos rohingyas e os lançamentos de mísseis norte-coreanos figuram entre os principais acontecimentos do ano prestes a terminar.

Confira abaixo a seleção da AFP:

- Posse de Trump -

Em 20 de janeiro, o magnata republicano Donald Trump, de 70 anos, assumiu como presidente depois de vencer as eleições com o slogan "America First". As acusações de conluio com a Rússia ofuscaram o início de seu mandato e continuam causando dores de cabeça.

Disparando mensagens pelo Twitter a toda hora, Trump se esforçou na tarefa de desfazer a obra de seu antecessor, Barack Obama, abandonando (ou ameaçando abandonar) vários acordos internacionais (livre-comércio, clima, imigração, saúde, Unesco).

Em 6 de dezembro, voltou a confirmar sua política de ruptura, ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A decisão gerou uma onda de críticas e de protestos em todo mundo.

Em 20 de dezembro, obteve sua primeira grande vitória política, com a aprovação de uma grande reforma tributária.

- Início do Brexit -

Em 29 de março, Londres lançou o processo de saída da União Europeia, nove meses depois do referendo que dividiu o país.

Em 9 de junho, a primeira-ministra conservadora Theresa May, que esperava reforçar sua posição no Parlamento, convocou legislativas antecipadas. Acabou com sua maioria enfraquecida.

Depois de meses de discussões, em 8 de dezembro, Bruxelas e Londres acertaram as modalidades de seu divórcio, abrindo caminho para discussões comerciais.

- Terremoto político na França -

Em 7 de maio, o centrista e pró-europeu Emmanuel Macron, de 39 anos, ganhou com ampla margem as eleições presidenciais na França.

À frente de um movimento criado um ano antes, "Em marcha!", Macron deixou pela primeira vez fora do Palácio do Eliseu os dois grandes partidos que dominaram a política francesa por 60 anos: o Partido Socialista e o partido Os Republicanos.

- Tensões no Oriente Médio -

Em 5 de junho, Riad e seus aliados romperam relações com o Catar, acusando o país de apoiar grupos islamitas radicais e de estar muito perto de seu inimigo regional, o Irã.

Em novembro, a demissão (e posterior afastamento) do primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, aumentou as tensões entre Arábia Saudita e Irã. Em sua passagem por Riad, chegou a acusar Teerã de ingerência na política doméstica de seu país. O reino saudita também acusa Teerã de apoiar as milícias xiitas no Iêmen, o que a República Islâmica nega.

- Naufrágio da Venezuela -

Em 30 de julho, depois de mais de quatro meses de violentas manifestações, a Venezuela elegeu uma Assembleia Constituinte dotada de poderes ilimitados e que foi rejeitada pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

O novo órgão afastou a procuradora-geral Luisa Ortega do cargo, que terminou saindo clandestinamente do país. A Constituinte assumiu para si os poderes da Assembleia Nacional.

Com a economia em frangalhos pela queda dos preços do petróleo, a Venezuela foi declarada em default parcial por várias agências de classificação de risco.

- Escalada com Pyongyang -

Na esteira de vários testes de mísseis, a Coreia do Norte realizou, em 3 de dezembro, um novo teste nuclear - o mais potente até a presente data.

No final de novembro, o dirigente Kim Jong-un declarou que seu país alcançou a meta de se converter em uma potência nuclear depois de ter testado com sucesso um novo tipo de míssil capaz de atingir qualquer lugar dos Estados Unidos.

Donald Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte, em caso de ataque.

Em 22 de dezembro, a ONU endureceu as sanções contra Pyongyang.

- 'Limpeza étnica' dos rohingyas -

Depois dos ataques do final de agosto contra delegacias de Polícia, o Exército birmanês lançou uma operação de repressão contra aldeias rohingyas.

Isso marcou o início de um imenso êxodo de mais de 640.000 pessoas desta minoria muçulmana para Bangladesh.

A ONU denunciou uma limpeza étnica e o Alto Comissariado para os Direitos Humanos falou de genocídio.

- Catalunha sob tutela -

Em 1º de outubro, apesar da proibição da Justiça espanhola, foi realizado na Catalunha um referendo sobre sua independência. A consulta foi ofuscada pela violência policial.

No dia 27, o Parlamento catalão proclamou unilateralmente sua independência. O governo espanhol de Mariano Rajoy destituiu imediatamente o Executivo regional, suspendeu a autonomia catalã e convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro.

O presidente catalão destituído, Carles Puigdemont, refugiou-se em Bruxelas para evitar ser preso.

Em 21 de dezembro, os partidos separatistas conseguiram maioria absoluta de cadeiras no Parlamento catalão, apesar da vitória do Cidadãos em percentual de votos, contrário à secessão.

- O tsunami Weinstein -

Em 5 de outubro, o todo-poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi acusado por várias mulheres de cometer assédio e outros abusos sexuais.

O escândalo deu início a uma série de acusações sobre agressões sexuais, assédio e estupro em vários países, cometidas por figuras do mundo do cinema, da mídia, da política e do esporte.

- Mugabe cai -

Em 21 de novembro, Robert Mugabe, de 93, renunciou após 37 anos no poder, depois de ser abandonado pelos militares e por seu próprio partido.

Foi substituído por seu antigo braço direito e vice-presidente, Emmerson Mnangagwa.

- Derrota sem erradicação do EI -

No Iraque, em 9 de dezembro, o governo anunciou a vitória sobre o grupo Estado Islâmico (EI), mas, segundo os militares, a organização continua sendo uma ameaça para o país.

Na Síria, apesar de o grupo também ter perdido a maior parte do território, voltou à província de Idlib (noroeste) no início de dezembro.

Vários países, entre eles Egito e Reino Unido, sofreram este ano atentados reivindicados pela organização.

- Sinais alarmantes do clima -

Dois anos depois da assinatura do Acordo de Paris para lutar contra as mudanças globais, 2017 foi marcado por um anúncio e por vários desastres.

Em 1º de junho, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que se retirava do pacto, em um momento em que o planeta sofreu uma série de catástrofes, entre furacões, incêndios e inundações.

O ano se encaminhou para ser um dos três mais quentes já registrados.

* AFP