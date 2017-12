Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira depois de invadir o Fórum de Balneário Camboriú com um carro. Segundo a Polícia MIlitar, o fato ocorreu às 22h30min, no Centro da cidade. No relato aos policiais, ela disse que estava alterada pois havia perdido à tarde a guarda das filhas durante uma audiência.

A mulher voltou à noite no local e começou a bater na porta de entrada. Em seguida, entrou com o Ford Ka na sala de acesso ao fórum. Com o impacto, vidros e cadeiras foram danificados. Ela foi detida por vigilantes até a chegada da PM. Após ser conduzida, ela tentou se enforcar se pendurando em grades com as próprias roupas. O Samu esteve no local e prestou atendimento médico.

De acordo com informações da PM, a moça tem 38 boletins de ocorrência contra ela por crimes como lesão corporal contra homem, perturbação do sossego alheio, ameaça contra homem, dano, invasão de propriedade, injúria, difamação e falsa comunicação de crime.

