O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), deixou o governo federal na tarde desta quarta-feira (27). A mudança foi definida em uma reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.

O PTB indicou o deputado Pedro Fernandes, do Maranhão, para o cargo. Até o momento, o Planalto não informou se o nome foi aceito pelo presidente.

Também participaram do encontro desta quarta-feira o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o líder do partido na Câmara, Jovair Arantes (GO).

A justificativa é de que o gaúcho deixou o governo porque quer concorrer à reeleição como deputado federal em 2018. No entanto, segundo as regras eleitorais, ele poderia permanecer no cargo até o início de abril.

Nos bastidores, uma ala do PTB já pressionava pela substituição de Nogueira.

