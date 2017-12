A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rancho Queimado está tendo uma véspera de Natal de muito trabalho no trecho sob jurisdição da equipe. Na manhã deste domingo, policiais atenderam sete acidentes num trecho de 30 quilômetros entre as cidades de Santo Amaro da Imperatriz e Alfredo Wagner, na BR-282. Foram quatro capotamentos de veículos na rodovia e três colisões frontais. Apesar das ocorrências em intervalo pequenos, a PRF afirma que as condições de trânsito na rodovia são normais neste início de tarde.

De acordo com a PRF, o acidente mais grave ocorreu em Rancho Queimado, em uma colisão frontal entre dois veículos. Três pessoas ficaram feridas com gravidade e foram encaminhadas para o Hospital Regional de São José. A PRF informa que a maioria dos acidentes teve apenas danos materiais. Eles foram causados pela chuva forte em certos horários da manhã e a velocidade acima do permitido por parte de alguns condutores.