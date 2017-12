As forças do regime sírio avançavam, neste sábado (30), na periferia da província de Idlib frente aos extremistas e aos rebeldes, tomando o controle de várias localidades no noroeste do país, onde os combates continuam - informou a agência oficial de notícias Sana.

Apoiadas pela Aviação russa, as tropas do regime realizam desde segunda-feira (25) uma operação na periferia de Idlib, a única que escapa completamente do controle do presidente Bashar al-Assad.

A província está dominada pela Frente Fateh al-Sham, ex-braço sírio da Al-Qaeda.

O objetivo é conquistar o sudeste dessa província, onde também estão presentes grupos rebeldes, para "assegurar" uma estrada que una Aleppo, a segunda cidade do país, a Damasco, a capital, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"As forças do regime continuam avançando, os combates continuam com violência. Há ataques aéreos do regime e da aviação russa e disparos da artilharia", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Desde quinta-feira, morreram nos confrontos 32 combatentes pró-governo, 29 do campo contrário e 21 civis, segundo um novo balanço do OSDH.

* AFP