Milhares de pessoas foram evacuadas neste sábado (2) no Sri Lanka e no sul da Índia, após a passagem de um ciclone que já deixou 26 mortos.

Desde sexta-feira, o ciclone Ockhi matou 13 pessoas no Sri Lanka e outras tantas nos estados de Kerala e Tamil Nadu, no sul da Índia, relataram as autoridades.

Onze pessoas - pescadores em sua maioria - estão desaparecidas. Cerca de nove mil buscaram abrigos para escapar dos fortes ventos e da subida das águas.

As chuvas torrenciais e os ventos de até 130 km/h causaram inundações e provocaram cortes nas linhas de energia e de telefonia na região.

Os serviços meteorológicos preveem fortes precipitações para as próximas horas.

Procedente da Arábia, nos próximos quatro dias, Ockhi é uma ameaça para a costa oriental indiana.

Essa costa é vulnerável às tormentas sazonais que podem causar imensos danos de abril a dezembro. Em 1999, um ciclone matou mais de 8.000 pessoas no estado de Odisha, no leste do país.

