O oitavo episódio da saga Star Wars arrecadou nas bilheterias 99 milhões de dólares no fim de semana prolongado de Natal nos Estados Unidos e no Canadá.

A fita de Rian Johnson, intitulada "Os últimos Jedi", arrecadou 220 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, segundo cifras consolidadas da empresa Exhibitor Relations, divulgadas nesta terça-feira.

Os estúdios Lucasfilm, da Disney, informaram na terça-feira que o filme registrou US$ 395,6 milhões no mercado doméstico e US$ 96 milhões no exterior, acumulando uma bilheteria global de US$ 791 milhões.

O recorde a bater em receitas globais pertence a Avatar (2009), com 2,7 bilhões de dólares. "Star Wars: o Despertar da Força" (2015), filme anterior da franquia, arrecadou pouco mais de US$ 2 bilhões.

Três estreias o seguem nos primeiros lugares da bilheteria.

O filme de aventuras "Jumanji: Welcome to the Jungle" ficou em segundo lugar, com 55,4 milhões de dólares - inclusive na segunda-feira de Natal -, seguida de "Pitch Perfect 3", terceiro filme da comédia musical sobre um coro universitário, cujas cantoras se reúnem para uma turnê no exterior (26,5 milhões de dólares).

Em quarto lugar está "O grande showman", que conta a história do mago P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman. O filme arrecadou 8,6 milhões de dólares em seus primeiros três dias de exibição.

"Ferdinando", filme de animação sobre as aventuras na Espanha de um touro com grande coração, ficou em quinto lugar, ao arrecadar 7 milhões de dólares neste fim de semana (US$ 26,6 milhões no total).

* AFP