O oitavo episódio da saga Star Wars arrecadou nas bilheterias 99 milhões de dólares no fim de semana prolongado de Natal nos Estados Unidos e no Canadá.

A fita de Rian Johnson, intitulada "Os últimos Jedi", arrecadou 220 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, segundo cifras consolidadas da empresa Exhibitor Relations, divulgadas nesta terça-feira.

Os estúdios Lucasfilm, da Disney, informaram na terça-feira que o filme registrou US$ 395,6 milhões no mercado doméstico e US$ 96 milhões no exterior, acumulando uma bilheteria global de US$ 791 milhões.

O recorde a bater em receitas globais pertence a Avatar (2009), com 2,7 bilhões de dólares. "Star Wars: o Despertar da Força" (2015), filme anterior da franquia, arrecadou pouco mais de US$ 2 bilhões.

Três estreias o seguem nos primeiros lugares da bilheteria.

O filme de aventuras "Jumanji: Welcome to the Jungle" ficou em segundo lugar, com 55,4 milhões de dólares - inclusive na segunda-feira de Natal -, seguida de "Pitch Perfect 3", terceiro filme da comédia musical sobre um coro universitário, cujas cantoras se reúnem para uma turnê no exterior (26,5 milhões de dólares).

* AFP