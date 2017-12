A rede de televisão estatal France 2 anunciou o "adiamento" do polêmico telefilme sobre o atentado na casa de shows Bataclan, em 13 de novembro de 2015 em Paris, até que seu produtor tenha "consultado o conjunto das associações de vítimas".

A ficção, intitulada "Aquela noite", conta uma história de amor surgida na noite do massacre na casa de shows parisiense, com a atriz Sandrine Bonnaire como protagonista. A gravação, realizada em Paris, terminou no final de dezembro.

Em seu comunicado, a France 2 ressaltou "que não há nenhuma data de exibição prevista" para este telefilme, que "ainda não foi visualizado pela direção da rede".

A companheira de um homem falecido no atentado lançou há um mês uma petição na internet para pedir que o projeto fosse abandonado, e conseguiu mais de 36.000 assinaturas no site change.org.

"Este projeto nos causa dano, nos fere, nos choca (...). Estamos escandalizados que um projeto audiovisual assim possa vir a luz tão pouco tempo depois deste acontecimento tão violento", denuncia o texto desta petição, que solicita "renunciar a este projeto doloroso demais".

"Embora nunca tenhamos pedido a censura, nos alegra que o pudor e a moderação prevaleçam", declarou à AFP o presidente da associação de vítimas Life For Paris, Arthur Dénouveaux, ao mesmo tempo em que afirmou que "o papel da associação não é o de censor".

Em 13 de novembro de 2015, 130 pessoas morreram, 90 delas no Bataclan, e centenas ficaram feridas em uma série de atentados jihadistas em Paris e em Saint-Denis, ao norte da capital.

* AFP