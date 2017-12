O presidente Michel Temer desistiu de ir com a família passar o Réveillon na restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. No ano passado, Temer e a família foram para o local na virada do ano, mas, no final da manhã desta quinta-feira, 28, o presidente disse que seria melhor deixar a viagem para outra oportunidade, por causa da previsão de chuva no local.

Na semana passada, em café com jornalistas, Temer afirmara que passaria a virada "na praia". Além de Marambaia, outro destino cogitado pelo presidente seria a base naval de Aratu, na Bahia. Auxiliares dizem, porém, que a princípio, o presidente deve permanecer em Brasília.

Na manhã desta quinta, o presidente recebeu no Palácio do Jaburu os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. A agenda do presidente não prevê compromissos para essa quinta-feira, apenas despachos internos.