Apesar das evidentes dificuldades em obter os 308 votos necessários para aprovar a reforma, o governo dará uma última cartada para tentar votar a proposta. Neste domingo, dia 3 de dezembro, Temer deve receber um grupo de parlamentares em almoço no Palácio da Alvorada. À noite, participa de um jantar com presidentes de partidos da base aliada e ministros na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Se houver condições, a ideia é pautar a proposta para ser votada na Câmara no dia 13. O segundo turno ocorreria no dia 20 de dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.