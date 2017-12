O presidente Michel Temer terá reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, às 15h, nesta terça-feira, 26. Esse é o único compromisso previsto na agenda oficial do presidente para esta terça.

Temer voltou a Brasília na noite de segunda-feira, 25, depois de passar o Natal com a família em São Paulo. O presidente deverá passar o réveillon na reserva Base Naval de Aratu, na Bahia, ou na Restinga da Marambaia, no Rio, ambas administradas pela Marinha do Brasil.