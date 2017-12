Após um dia de muito calor, um temporal atingiu a região da Grande Florianópolis no fim da tarde deste sábado. Os fortes ventos derrubaram uma figueira na Praça dos Namorados, entre a Avenida Beira-mar e a Rua Bocaiúva, no Centro de Florianópolis. Não houve feridos.

A árvore, que tinha mais de 30 anos, segundo relato de moradores, tombou para o lado da Rua Bocaiúva, que ficou parcialmente interditada. O desvio para os carros é feito pelo estacionamento do Largo São Sebastião. A Defesa Civil e os bombeiros já estão no local para atender a ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os galhos da árvore serão cortados para desobstruir a via. Também houve ocorrência de quedas de árvore na Rua Desembargador Victor Lima, perto da Universidade Federal de Santa Catarina, e no bairro Coqueiros, na região continental da cidade. No Morro da Cruz, na região central, ocorreram destelhamentos na Avenida do Antão.