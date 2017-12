Três motoristas foram detidos em Blumenau nesta sexta-feira por estarem dirigindo alcoolizados. Eles se envolveram em acidentes que não resultaram em vítimas feridas, mas foram flagrados pelo teste do bafômetro.

O primeiro caso ocorreu na Rua João Babel, na Velha, por volta das 16h. O motorista de um Gol bateu o carro contra um poste e não se machucou. Submetido ao teste do bafômetro pela Guarda de Trânsito, o homem de 35 anos foi flagrado com 0,61 mg/L de álcool e foi levado até a delegacia por crime de trânsito.

Às 19h30min outro motorista foi preso, desta vez na Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o homem de 52 anos estaria em visível estado de embriaguez dirigindo um carro Gol. Ele teria atropelado um pedestre na Rua Julio Michel e logo depois manobrado de ré e colidido contra outro veículo. O pedestre não se feriu e houve apenas danos materiais no carro atingido. A PM abordou o motorista, que se negou a fazer o bafômetro e foi levado até a Central de Polícia.

Mais tarde, às 21h50min, a Guarda de Trânsito registrou um acidente envolvendo dois carros na Avenida Brasil, no bairro Ponta Aguda. Um Seat Ibiza com placas de Blumenau bateu contra um Renault Sandero. Ninguém se feriu, mas o motorista do Sandero, um homem de 31 anos, foi flagrado no teste do bafômetro com 0,37 mg/L de álcool. Ele também foi preso.

