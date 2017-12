Duas mulheres e um homem morreram em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (04) na BR-101 em Itajaí, no Litoral Norte de SC. O carro onde eles estavam, um Subaru Impreza, com placas de Brusque, saiu da pista no Km 122,8 e caiu no rio Itajaí-Mirim às 4h55min, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista, identificado como Robson Cezar Todis, de 34 anos, conseguiu sair do veículo e teve apenas lesões leves. Os outros três passageiros ficaram presos dentro do carro e submergiram.

Bombeiros e funcionários da Autopista Litoral Sul trabalham no local desde a madrugada. Os corpos das vítimas fatais já foram retirados e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O trabalho de retirada do veículo ocorreu durante a manhã desta segunda.

