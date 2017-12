Uma colisão frontal na BR-282, em Chapecó, na madrugada deste sábado, 30, resultou na morte de três pessoas. O acidente envolveu um Renault Clio do mesmo município do Oeste catarinense e um VW Fox de Pinhalzinho. Essa é a segunda ocorrência com vítima fatal neste feriadão de Réveillon, o primeiro aconteceu na tarde de sexta-feira, 29, na mesma rodovia e deixou uma mulher morta.

A batida que vitimou um homem de 24 anos, que conduzia o Clio, além do condutor de 58 anos e a passageira de 48 do Fox, foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 3h da madrugada. As vítimas, cujas identidades não foram reveladas, faleceram no momento da batida. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Sede Figueira.

O Corpo de Bombeiros e o Samu, que também atuaram na ocorrência, levaram outras duas vítimas com lesões graves ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Uma tinha traumatismo craniano grave e a outra suspeita de fratura na perna, conforme informações do jornal Oeste em Foco.

