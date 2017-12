O Tribunal Regional Eleitoral do Rio negou nesta segunda-feira, 4, habeas corpus para o presidente nacional do PR Antônio Carlos Rodrigues, preso na semana passada pela Operação Caixa D’Água, por suposto envolvimento em um esquema de arrecadação de R$ 3 milhões em propinas da JBS para a campanha do ex-governador Anthony Garotinho em 2014.

A decisão da Corte eleitoral foi tomada por unanimidade pelos desembargadores.

Caixa D’Água foi deflagrada em novembro pela Justiça eleitoral de Campos dos Goytacazes, ao norte do Estado do Rio. Foram presos os ex-governadores Garotinho e Rosinha. O presidente do PR, ex-ministro dos Transportes no Governo Dilma, entre 2012 e 2014, ficou foragido uma semana.

Na semana passada, Rodrigues se apresentou à Polícia Federal em Brasília. Ele foi transferido para a cadeia de Benfica, no Rio.

Defesa

A defesa do ex-ministro e presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, exercida pelos advogados Daniel Bialski e Marcelo Bessa, informaram em nota que "já existe um pedido de habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral."

Os advogados reiteram que não existe motivação idônea e necessidade para continuidade da prisão.