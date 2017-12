Após o ataque a 11 ônibus da Blumob na quinta-feira à noite, outro veículo do transporte coletivo foi alvo em Blumenau. Na noite de sexta-feira, por volta das 23h15min, três homens saíram de um carro escuro atirando para cima na Rua Belmiro Colzani, no bairro Progresso.



Segundo relatório da Polícia Militar, dois funcionários – o cobrador e o motorista – foram rendidos e tiveram os pertences levados antes do trio atear fogo no ônibus e fugir. O Corpo de Bombeiros de Blumenau foi acionado e usou 2 mil litros de água para combater as chamas e evitar que o fogo atingisse uma residência próxima. A Polícia Civil também foi acionada e esteve no local.

Perseguição no Progresso

Na sexta-feira à tarde a PM perseguiu um grupo de homens armados na região do Progresso. A busca começou na Rua Ruy Barbosa, no local onde um homem de 22 anos foi assassinado na quinta-feira à tarde, e o grupo era suspeito de ter relação com o homicídio.

Os homens teriam fugido em direção a um matagal e o helicóptero Águia de Joinville foi acionado para auxiliar nas buscas. Segundo fontes da PM, os disparos feitos contra o antigo posto do batalhão na Escola Agrícola estariam relacionados à perseguição e seriam para tirar a atenção das viaturas na região Sul da cidade.

Apesar das ocorrências no bairro Progresso, a PM não confirma que o ataque ao ônibus tenha relação com os outros fatos.