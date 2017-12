As vendas de novos carros dispararam na Alemanha em novembro, segundo dados divulgados pela Associação da Indústria Automobilística (VDA) do país divulgados nesta segunda-feira. O maior estímulo foi o "upgrade" de diversos motoristas, graças aos descontos nos antigos veículos a diesel.

Foram 302.700 novos veículos registrados em novembro, uma alta de 9% ante o mesmo mês do ano anterior.

"O crescimento foi muito forte no mês passado (...). Um dos motivos são os bônus para trocar modelos a diesel antigos", disse o diretor da VDA Matthias Wissmann em nota.

Muitas fabricantes alemãs ofereceram descontos para clientes trocarem seus carros a diesel antigos por modelos mais novos, menos poluentes, diante de uma onda de escândalos sobre manipulação de emissões de poluentes.

As ofertas até o fim do ano e a ameça de uma proibição judicial dos carros velhos a diesel em cidades que têm pior qualidade do ar levou os motoristas às concessionárias.

Os registros gerais de veículos a diesel caíram de quase 45% há um ano para 34% no mês passado, contra 61,7% da frota movida a petróleo.

Enquanto isso, veículos elétricos representam apenas 1% dos carros vendidos, enquanto híbridos alcançaram 2,9%.

* AFP