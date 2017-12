O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (4) o seu total apoio a Roy Moore, candidato republicano ao Senado no Alabama e acusado de agressões sexuais contra menores de idade.

"Os democratas que se recusam a conceder apenas um voto a uma redução maciça de impostos são o motivo pelo qual precisamos do republicano Roy Moore no Alabama", escreveu o presidente no Twitter.

O candidato republicano ultraconservador foi acusado por várias mulheres de comportamentos que variaram de tentar beijá-las a atacá-las sexualmente, passando por carícias. A mais nova tinha então 14 anos. Os episódios mais antigos datam do final da década de 1970, quando Moore tinha mais cerca de trinta anos.

Até antes da divulgação das denúncias, Moore era o favorito para a eleição parcial de 12 de dezembro para uma vaga no Senado pelo Alabama.

É a primeira vez desde as revelações que Trump expressa um apoio tão claro ao candidato. Até agora havia se limitado a fazer formulações vagas e a atacar seu adversário democrata.

No início de novembro, após a publicação no The Washington Post do testemunho de quatro mulheres acusando Moore, a Casa Branca indicou, no entanto, que se essas alegações fossem verdadeiras, Moore "deve fazer o que precisa ser feito e retirar-se da disputa".

Ivanka Trump, a filha do presidente, declarou então que "os agressores de crianças têm seu lugar reservado no inferno".

A derrota de Moore reduziria ainda mais a curta maioria republicana no Senado, onde conta atualmente com 52 dos 100 assentos.

* AFP