As missões diplomáticas turcas nos Estados Unidos vão normalizar seu serviço de entrega de vistos para cidadãos americanos - anunciou a embaixada turca em Washington, nesta quinta-feira (28).

"No marco do príncipio de reciprocidade, as restrições implantadas por nossa parte no regime de vistos para cidadãos americanos estão sendo retiradas de forma simultânea", declarou o governo em um comunicado, depois de a embaixada americana em Ancara ter anunciado que retomaria por completo a entrega de vistos a cidadãos turcos.

