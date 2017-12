Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

A poucas horas da contagem regressiva para o Ano Novo, a Praia Central de Balneário Camboriú já está lotada de tendas brancas e azuis. A expectativa da prefeitura é que o show de fogos reúna perto de um milhão de pessoas, contando o público que assistirá do alto dos prédios na Avenida Atlântica.

Segundo o secretário de Turismo, Miro Teixeira, durante a tarde a contagem _ considerando o volume de lixo e a ocupação da praia _ chegou a 700 mil pessoas. Mas o número de visitantes tende a aumentar próximo à meia-noite, já que muitos moradores de cidades vizinhas também vão a Balneário Camboriú para a virada.

A quantidade de carros estacionados nas ruas transversais já é tanta, que vai até a Marginal Leste _ o equivalente a quatro quadras. A partir de 21h todas as transversais entre as ruas 1101 e 3000 estarão fechadas, interditando a Avenida Atlântica para os veículos. A previsão é que a reabertura da via ocorra a partir das 3h, durante a madrugada.