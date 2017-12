Um policial morreu e outras seis pessoas ficaram feridas no domingo nos Estados Unidos quando as autoridades intervieram para resolver "distúrbios na ordem pública" em uma zona residencial dos subúrbios de Denver, Colorado.

A polícia atirou em um suspeito que "acredita-se que morreu" durante o tiroteio em uma residência em Highlands Park, a cerca de 20 km do centro de Denver, disse a polícia do condado no Twitter.

Dos seis feridos, quatro são policiais e dois civis, detalharam os agentes.

O número de agentes vítimas na troca de tiros de domingo parece ser um dos mais altos desde que cinco oficiais em Dallas, Texas, faleceram e outros ficaram feridos pelos disparos de um homem encolerizado pelas mortes de negros por policiais.

