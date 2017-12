Um grave acidente entre um ônibus da empresa Reunidas e dois veículos acabou em morte e quatro vítimas gravemente feridas em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. No local, segundo a equipe do Águia 4, helicóptero da Polícia Militar (PM), foi confirmada a morte de uma mulher. O acidente foi registrado por volta das 14h30min no km 105 da BR-282.

Segundo a PM, informações preliminares apontam que no momento chovia e o motorista do carro teria perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido de frente com o ônibus. Depois ainda bateu contra uma camionete. Cinco pessoas da mesma família, que seriam de Caçador, viajavam no carro que bateu contra o ônibus. A mãe, que teria em torno de 50 anos, faleceu no local. Os demais ficaram presos às ferragens, mas foram socorridos e encaminhados a hospitais da região.

O marido da vítima fatal e o genro teriam sido levados a hospitais em Florianópolis. Já a filha mais velha, que estava grávida de 22 semanas, foi levada de helicóptero a Lages com sinais de hemorragia interna. A filha mais nova, de 12 anos, também foi encaminhada a Lages, com sinais de hemorragia e lesão pulmonar.

O advogado da empresa Reunidas, Vinícius Marins, ao G1 Santa Catarina, informou que o ônibus levava 21 passageiros de Florianópolis para Lages e que ninguém do veículo ficou ferido. O coletivo. Já os ocupantes da camionete só tiveram lesões leves.

Foto: Águia 4 / Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chegou a ficar totalmente interrompido e foram registrados congestionamentos de cinco quilômetros nos dois sentidos. Por volta das 16h15min, uma das pistas, em direção ao litoral, havia sido liberada. Às 17h30min, as duas pistas foram totalmente liberadas, mas o trânsito no local continuava congestionado, informou a PRF. Porém ainda não havia informações sobre as vítimas, já que a equipe estava em atendimento.

