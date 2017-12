A festa da virada provocará mudanças no trânsito na principal avenida de Florianópolis neste domingo, 31 de dezembro. A Beira-mar Norte será fechada ao tráfego em ambos os sentidos a partir das 18h. O trecho interditado fica entre o Elevado Dias Velho, perto da cabeceira da ponte Hercílio Luz, e o bar Koxixos, na Agronômica. A única exceção é a marginal, a partir do hotel Majestic, no sentido bairro, que ficará aberta para dar vazão ao trânsito que vem da Avenida Mauro Ramos.

A orientação para os motoristas que vêm da região da Trindade e do Norte da Ilha é pegar o desvio pela Rua Rui Barbosa, por trás do Direto do Campo, para seguir em direção ao Centro. Quem vem do Continente pode usar o túnel Antonieta de Barros como alternativa.

A expectativa é que o tráfego na Beira-mar seja liberado a partir das 5 horas da manhã do dia 1º de janeiro, porém esse horário depende da dispersão da multidão e também do trabalho de limpeza da Comcap. A Guarda Municipal acompanhará a movimentação na região central da cidade. As mudanças no trânsito também estarão disponíveis no aplicativo Waze, que tem uma parceria com a prefeitura de Florianópolis.

Detalhes da festa

Na Beira-mar Norte, o show pirotécnico terá 12 minutos de duração com o apoio de três balsas na Baía Norte. Além da região central, a queima de fogos também acontecerá, com menor duração, nos Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Armação, Pântano do Sul, Campeche, Tapera e Ribeirão da Ilha.

Com shows programados entre as 20h e as 2h no bolsão do trapiche, a Beira-Mar Norte contará com mais de 100 banheiros químicos para o público. As apresentações musicais ficam por conta de artistas locais, com destaque para a banda Dazaranha. Veja:

20h - Cores de Aidê

21h - Kadência do Samba

22h - Hit Me

23h - Marelua

0h15 - Dazaranha

Ônibus extras

Quem pretende curtir o Réveillon na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, e está preocupado com a locomoção, poderá contar com linhas extras de ônibus durante toda a madrugada. O número de linhas do transporte coletivo será ampliado nos dias 31 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Marcelo Roberto Silva, haverá 30 veículos disponíveis durante a madrugada. A Guarda Municipal também estará de plantão para orientar os usuários a identificarem as linhas de ônibus e contribuir com a segurança.

Os ônibus extras estarão disponíveis com saída na Praça Governador Celso Ramos, no bairro Agronômica, e na plataforma B do Terminal de Integração do Centro (Ticen). Confira as linhas que estarão disponíveis:

Linhas com saída da Praça Governador Celso Ramos

- Norte da Ilha: 200 - Madrugadão Norte, D266 - Praia Brava Direto via Jurerê e D267 - Rio Vermelho Direto.

- Centro e Leste da Ilha: 100 - Madrugadão Centro, D174 - Monte Verde Direto e 300 - Madrugadão Leste.

Linhas com saída do Terminal de Integração do Centro (Ticen)

- Norte da Ilha: 200 - Madrugadão Norte, D266 - Praia Brava Direto e D267 - Rio Vermelho Direto.

- Centro e Leste da Ilha: 100 - Madrugadão Centro, D174 - Monte Verde Direto e 300 - Madrugadão Leste.

- Continente e Sul da Ilha: 500 - Madrugadão Sul, 501 - Madrugadão Sul via Tapera e 600 - Madrugadão Continente. D563 – Costa de Dentro Direta D565 – Ribeirão da Ilha Direto.

