O penúltimo dia do ano começa com movimento moderado nas principais rodovias de Santa Catarina. A estimativa é de que cerca de 2,4 mil veículos trafeguem por hora em direção às praias somente na BR-101. Outros períodos em que a previsão é de grande movimento nas estradas são domingo, 31, das 18h às 2h; segunda, 1º, das 10h ao meio-dia de terça, 2, das 12h à 0h.

Assim como na noite de sexta-feira, 29, o principal ponto de congestionamento permanece sendo na BR-101, entre Itajaí e Itapema, para quem trafega no sentido Sul. Pouco depois das 7h deste sábado, 30, houve o registro de um acidente, que não deixou vítimas, somente lentidão do km 113 ao 123 na direção de Florianópolis. Os mesmos 10 quilômetros de retenção permanecem durante a tarde. Também na BR-101, mas próximo a Palhoça, o capotamento de um veículo foi registrado pela PRF no km 219, no sentido Sul, no final da manhã, mas teve trânsito regularizado na sequência.

Em Garuva, na divisa com o Paraná, também há pontos constantes de lentidão. Mais especificamente do km 3 ao km 6 da BR-101. A orientação da Autopista Litoral Sul é para que os motoristas utilizem o acostamento para acessar Itapoá (SC) e Guaratuba (PR).

Os condutores que trafegam pelo Estado devem ter atenção redobrada. Isso porque chove nos principais trechos. Apesar da precipitação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou a velocidade máxima para 80 km/h em frente aos postos de fiscalização de Itapema, Biguaçu e Palhoça.

Desde as 12h de sexta-feira até a 0h da próxima terça-feira, os veículos do grupo NSC Comunicação realizam uma contagem das vítimas em rodovias catarinenses. Até o momento, foi registrada a morte de uma mulher em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus na BR-282, em Alfredo Wagner, na tarde de sexta.

Próximo das 22h30min do mesmo dia, na SC-283, outro acidente tirou a vida de uma mulher. Depois, na madrugada de sábado, três pessoas morreram em uma colisão frontal na mesma rodovia, mas dessa vez em Chapecó.

Ainda na madrugada deste sábado, um homem de 45 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Ele trafegava no km 02 da SC-406, em Florianópolis, quando foi surpreendido pela ação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que o encaminhou até a Central de Plantão Policial no Norte da Ilha de SC.

Veja um resumo das condições de trânsito nas principais rodovias no boletim das 15h:

BR-101/SC

Norte - Fluxo intenso de veículos no sentido Sul (Florianópolis). Trânsito lento do km 4 ao km 6 em acostamento devido ao acesso a Garuva. Outros trechos em estado crítico são do km 6 ao 30 e do km 46 ao 79.

Porto Belo/Itapema/Bal. Camboriú - Há 12 quilômetros de tráfego lento para quem trafega para o Sul do Estado, mais especificamente do km 120 ao 132, entre Itajaí e Balneário Camboriú.

Florianópolis/São José/Palhoça - Em Palhoça, há dois quilômetros de congestionamento na altura do Morro dos Cavalos, na direção Sul.

BR-282

Trechos de lentidão em Santo Amaro da Imperatriz e nas proximidades do acesso à BR-101.

Via Expressa - trânsito moderado para quem chega à Ilha.

Acesso a Porto Belo e Bombinhas

Avenida Governador Celso Ramos - trechos de trânsito moderado a intenso, especialmente no Centro de Porto Belo e nas avenidas das praias de Bombas e Bombinhas.

BR-470

Trânsito intenso apenas em trecho entre Indaial e Blumenau.





